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Martin Caceres transferinde Muslera avantajı kullanılacak

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray için İngiltere'den Martin Caceres iddiası geldi.

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Galatasaray ve bonservisi elinde olan Martin Caceres'le ilgili dış kaynaklı bilgiler gelmeye devam ediyor. İngiliz Chronicle gazetesi, Southampton'ın da istediği Uruguaylı stoper için Galatasaray'ın Fernando Muslera faktörü nedeniyle avantajlı olduğunu yazdı.

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