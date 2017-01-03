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Galatasaray Yasin Öztekin'den yazılı savunma istedi

Galatasaray'da süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'den sözlü değil yazılı savunma istenmesi dikkat çekti.

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Galatasaray'da süresiz kadro dışı bırakılan ve menajeri aracılığıyla savunma vermek istediğini kulübe ileten Yasin Öztekin yarın başlayacak kamp kadrosunda bulunmuyor. 
 
Yönetim ayrıca Yasin Öztekin'den sözlü değil yazılı savunma istedi. 
 
Yasin bu süreçte U-21 takımıyla antrenmanlara çıkacak. 
 
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