Ronaldinho'nun menajeri Ümit Akbulut, yıldız futbolcu 4 büyüklerden birinde oynayabilir dedi

Radyospor'a konuşan Akbulut'un öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'de 4 büyük takımdan birinin..."

''Ronaldinho, futbol hayatına nokta koydu deniyor ama doğru değil, belli olmaz oynayabilir. Hatta Türkiye'de forma giyebilir. Türkiye'de bir anlaşma imzaladı, ayrıca futbol hayatı ile görüşmeler yaptık. Türkiye'de 4 büyük takımdan birinin formasını giyebilir."

"Ronaldinho İstanbul'da bir kulüple görüşüyor"

"Ronaldinho, bizim çocuklarımıza çok şey verebilir, bunu önemsiyorum. Ronaldinho İstanbul'da bir kulüple görüşüyor. 5 büyük takımla görüşüyor da diyebiliriz, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor ve Trabzonspor olabilir.

Ronaldinho, için sözünü tutmayan bir futbolcu algısı var ama böyle bir şey yok. Ronaldinho, transferi onun sözünü tutmadığı için değil, ona vaad edilenler gerçekleşmediği gelmedi. Kendisi 5 milyon avro ücret istiyor ama ben indirim yaptırmaya çalışacağım.Galatasaray ve Fenerbahçe'de arkadaşları var ama herhangi bir tuttuğu takım yok Ronaldinho'nun.

Ronaldinho, 1 sene daha futbol oynayabilir ve bu takım Türkiye'den bir takım olabilir. Kendisiyle bazı yöneticiler görüşmek istediler ama o istemedi İstanbul'u gezmek istedi. Alanyaspor, olsun isterim ama bütçe olarak karşılayamazlar.''

"Galatasaray'a 10 numara bir yıldız getirebilirim!"

"Şuan isim vermek istemiyorum, anlaşma olmayınca taraftarlar hayal kırıklığı yaşıyorlar. Geçmiş dönemde bir yıldız oyuncu gelebilir demiştim ama olmadı fakat bu yaz gelebilir. Galatasaray'a getirmeye çalıştığımı belirteyim. İsim vermek istemiyorum ama bu isim Ronaldinho değil."