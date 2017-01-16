Cimbom Ricardo Kishna için Lazio'nun kapısını çaldı

İtalya'nın Tuttomercatoweb sitesi Galatasaray'ın Lazio'da forma giyen Ricardo Kishna ile ilgilendiğini iddia etti.

GALATASARAY KİSHNA'NIN BONSERVİSİNE 2 VERDİ LAZİO 5'TEN AŞAĞI OLMAZ DEDİ

Geçen sezon Ajax'tan Lazio'ya transfer olan Hollandalı oyuncunun teknik direktör Inzaghi'nin planlarında yer almadığının belirtildiği haberde, İtalyan kulübünün 21 yaşındaki oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı belirtildi. Ağırlıklı olarak hücumun kanatlarında görev alan ancak santrfor bölgesinde de oynayabilen Kishna ile Fransa'nın Montpellier ve bazı İngili kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi.