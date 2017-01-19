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TT Arena'da anlaşma tamam

Galatasaray, TT Arena’nın üst kullanım hakkı için önemli bir aşama daha kaydetti. Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile intifa hakkı konusunda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, bundan önceki borçları da yapılandırdı.

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Cim Bom’a stat müjdesi... Sarı- Kırmızılılar, Türk Telekom Arena Stadı’nın üst kullanım hakkını alma sürecinde sona yaklaştı. Galatasaray Yönetimi’nin, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile intifa hakkı konusunda el sıkıştığı öğrenildi. Başkan Dursun Özbek de geçtiğimiz haftalarda müjdenin çok yakında geleceğini söylemişti.
 
Borçlarda yapılandırıldı
 
Son pürüzlerin giderilmesiyle beraber, bundan önceki borçların da yapılandırıldığı belirlendi. Stat gelirlerinden elde edilen pay, sponsorluk gelirleri, kiralar ve reklamlar gibi kalemlerden elde edilen paralar için Cim Bom’a 26 ayrı dava açıldığı ve ortaya 30 milyon TL tutarında borç çıktığı belirtilirken, bunun da anlaşmayla beraber 72 ayda 36 taksitte ödeneceği ifade edildi.
 
Proje yerine getirilmezse...
 
Çatı yerine kapalı salon Stadın üstüne açılır kapanır çatı yapılmadan protokolün tamamlanması için, Sarı-Kırmızılılar’ın projesini 12 ayda hazırlayıp ruhsatını alacağı 15 bin kişi kapasiteli çok amaçlı spor salonunu, stadın yanına 36 ayda yaptırması gerekiyor. Çatı davasının böylece kapandığı, ancak Galatasaray’ın salon projesini yerine getirmemesi durumunda, eski cezai şartı hem de yüzde 20 fazlasıyla ödemek zorunda kalacağı kaydedildi.

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