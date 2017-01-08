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G.Saray'a yıldız isimden şok cevap!

Stoper ve ön libero için Fortuna Düsseldorf’un 22 yaşındaki futbolcusu Kaan Ayhan’ı transfer etmeyi düşünen Galatasaray’a futbolcudan dolaylı olarak ret cevabı geldi.

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Sözleşmesindeki, “1.5 milyon euroya serbest kalır” maddesinden dolayı sarı-kırmızılıların ilgi gösterdiği futbolcu, Bild’e konuştu, Bundesliga’da (Alman Ligi) devam etmek istediğini söyledi.
 
‘Fortuna’da mutluyum’
 
22 yaşındaki futbolcu, hakkında çıkan Galatasaray iddialarına açıklık getirdi. Milli takımda Fatih Terim’in yeni gözdeleri arasında yer alan futbolcu, “Bu konu hakkında medyada yazılanlar dışında bir şey bilmiyorum. 
 
Sadece Türkiye’de bu tarz haberler çıkıyor. Türkiye’deki üç büyüklerden birinde oynamayı hep istemişimdir, ama kariyerimin sonunda olmasını tercih ederim. Yakın geleceğimi Bundesliga’da görüyorum. Fortuna’da mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum’’ şeklinde konuştu.
 
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