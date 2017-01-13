Galatasaray'da 25 milyonluk Ahmet Çalık krizi!

G.Saray, G.Birliği’ni 2.5 milyon Euro’ya ikna etti. Ahmet Çalık ise 4.5 yılda 4 milyon Euro alacak. Ancak taraftarlar, transferin maliyeti nedeniyle Özbek ve yönetime çok büyük tepki gösterdi.

İlk görüşmede kapıyı 4 milyon Euro'dan açan Başkent kulübü dün yapılan zirvede 2.5 milyon Euro'ya 'evet' dedi ve transferde mutlu sona ulaşıldı... Fakat transferin maliyeti Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisini çekti.

Gençlerbirliği ile 2.5 milyon Euro'ya anlaşan Sarı-Kırmızılılar'ın 22 yaşındaki futbolcuya da 4.5 yılda 4 milyon Euro ödeyecek. Böylece Galatasaray'ın kasasından bu transfer için 6.5 milyon Euro (Yaklaşık 25 milyon lira) çıkacak.

Taraftarlar yönetimin Serdar Aziz'den sonra bir yanlış transfere daha imza attığını belirtirken, "Kulübün paraları çöpe gidiyor" ifadesini kullandı.

UJFALUSI SONRASI 19 MİLYON EURO HARCANDI

Özellikle Tomas Ujfalusi'nin gidişinden sonra bir türlü savunmadaki sorunları çözemeyen Galatasaray'ın aradığını Ahmet Çalık'ta bulup bulamayacağı merak konusu... Ujfalusi sonrası kadrosuna Chedjou, Dany, Cris, Koray Günter, Salih Dursun, Burdisso, Denayer ve Serdar Aziz gibi isimleri katan Sarı-Kırmızılılar tam 19.3 milyon Euro harcadı. Ancak bu isimler sorunlara ilaç olamadı.

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