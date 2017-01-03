Josue Galatasaray'da ayrılıyor
Porto, fazla oynamadığı için Josue’yi geri istedi... Yönetim de ayrılığa sıcak bakıyor
Ligin ilk yarısında Galatasaray'da en büyük hayal kırıklığı yaratan isimlerden birisi de Josue olmuştu...
Porto'dan sezon sonuna kadar kiralanan Brezilyalı yıldız geri dönmesi gündemde.
Porto'nun Sarı-Kırmızılı yönetimden Josue'yi geri istediği ve fazla süre alamayan Sambacı'yı 6 aylığına başka bir takıma kiralamak istediği öğrenildi.
Galatasaray yönetiminin de bu ayrılığa sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
(Takvim)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.