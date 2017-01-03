Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Josue Galatasaray'da ayrılıyor

Porto, fazla oynamadığı için Josue’yi geri istedi... Yönetim de ayrılığa sıcak bakıyor

  • 2
  • 2
  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
x

Ligin ilk yarısında Galatasaray'da en büyük hayal kırıklığı yaratan isimlerden birisi de Josue olmuştu...
 
Porto'dan sezon sonuna kadar kiralanan Brezilyalı yıldız geri dönmesi gündemde.
 
Porto'nun Sarı-Kırmızılı yönetimden Josue'yi geri istediği ve fazla süre alamayan Sambacı'yı 6 aylığına başka bir takıma kiralamak istediği öğrenildi.
 
Galatasaray yönetiminin de bu ayrılığa sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
 
(Takvim)

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Numan Kurtulmuş'tan OHAL açıklaması

Numan Kurtulmuş"tan OHAL açıklaması

Politikacıların Türk siyasetine damga vuran gafları

Politikacıların Türk siyasetine damga vuran gafları

Cumhuriyet tarihinin renkli siması Nuri Demirağ

Cumhuriyet tarihinin renkli siması Nuri Demirağ

Hollande Erbil'de Barzani ile bir araya geldi

Hollande Erbil'de Barzani ile bir araya geldi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA