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Galatasaray Ontivero ile yollarını ayırdı

Galatasaray'dan sezon başı Montreal Impact'e gönderilen ve kiralık sözleşmesinin bitmesiyle geleceği merak edilen Lucas Ontivero için karar verildi. Teknik direktör Riekerink tarafından kadroda düşünülmeyen Arjantinli futbolcu ile yollar ayrıldı. Bu haberi oyuncunun menajeri sosyal medya hesabından duyurdu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink tarafından kamp kadrosuna alınmayan Lucas Ontivero cephesinden ayrılık açıklaması yapıldı. 22 yaşındaki oyuncunun menajeri Juan Arnadilla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sarı-kırmızılı kulübe veda ettiklerini duyurdu.
 
Arnadilla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
 
"Lukas ile birlikte Galatasaray'a teşekkür ediyoruz. İnşallah bir gün yeniden bir araya geliriz. Yaşasın Galatasaray"
 
Menajer Arnadilla daha önce yaptığı açıklamada "Lucas Galatasaray'da oynamak istiyor. Hak ettiği fırsatın verilmesini umuyorum" ifadelerine yer vermişti.
 
2018'e kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Ontiverio da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sözleşmesinin feshedebileceğini açıklamış ve şöyle konuşmuştu;
 
"Montreal beni almak istiyordu ama maaşımı da düşürmek istediler. Ben de kabul etmedim. Şu an nerede oynayacağım konusunda kesin bir şey yok. Ben ve menajerim Galatasaray ile görüşeceğiz ve nasıl bir yol izleyeceğimizi göreceğiz"

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