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Hakan Balta Osmanlıspor ile anlaşmaya vardı

Yaklaşık 10 yıldır sarı kırmızılı formayı giyen Hakan Balta, Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Osmanlıspor ile el sıkıştı.

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Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor geldikten sonra yedek kulübesine mahkum olan Hakan Balta takımdan ayrılma kararı aldı.

Teknik direktörlük görevine  Hamza Hamzaoğlu’nu getirdikten sonra toparlanma sürecine giren Osmanlıspor, flaş bir ismin peşinde: Galatasaray'ın tecrübeli stoper Hakan Balta. Hamzaoğlu, Galatasaray’dan eski öğrencisini isterken, görüşmeleri de bizzat yürütüyor.

34 yaşındaki stoperin, Osmanlıspor’un teklifine ‘evet’ dediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulüpte senelik 1 milyon 250 bin Euro ücret alan milli futbolcunun, gitmek istemesi halinde Galatasaray’ın bonservis konusunda zorluk çıkartması beklenmiyor. Hakan Balta tam 10 yıldır Galatasaray'da forma giyiyor.

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