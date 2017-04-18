Derbi öncesi G.Saray'da flaş Tudor - Sneijder gelişmesi

Galatasaray’ın Hırvat teknik adamı, dün akşamki antrenman öncesinde Wesley Sneijder, De Jong ve Lukas Podolski ile görüştü. Fenerbahçe derbisi öncesinde forma bekleyen ve son haftalarda yedek kaldıkları için Florya’da mutsuz oldukları her hallerinden belli olan yıldız futbolcuları ile toplanan Igor Tudor, deyim yerindeyse gönüllerini alıp barışı sağladı.

‘HER ŞEY G.SARAY İÇİN’

Özellikle Sneijder ile diyaloğa giren Tudor, “Arkadaşların gibi senin de futbolculuğuna saygı duyuyorum. Benim sizinle yada herhangi bir futbolcu ile kişisel anlamda sorunum yok. İyi olan formayı giyer. Galatasaray’ı başarıya taşımak adına bütün olmalıyız” dedi.

DERBİDE İLK 11’DE

G.Saray 2. kaptanı Sneijder ise, “Her futbolcu elbette sahada olmak ister. Yedek kalmak elbette hiçbir futbolcuyu mutlu etmez. Kararlarınıza saygılıyım. Aldığımız son yenilgi beni çok üzdü. Galatasaray için daha fazla sorumluluk almak ve en iyisini yapmak için sahada olmak, elimden geleni yapmak istiyorum” dedi. Bu görüşme ile birlikte son haftalarda Tudor ile Sneijder arasında yaşanan gergin tablo yerini olumlu bir havaya bırakmaya başladı. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un, Fenerbahçe derbisinde Sneijder’a ilk 11’de görev verip Hollandalı yıldızın bu hırsı ve kazanma arzusunu avantaja çevirmek istediği öğrenildi.