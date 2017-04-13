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Yolanthe Cabau: Eşime G.Saray'dan ayrılması için oyun oynuyorlar

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder'in eşi Yolanthe Cabau, 'Bazı oyunlar dönüyor tabii ama Sneijder bunu bana son dakika söyler' açıklamalarında bulundu.

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Cabau, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, eşinin G.Saray'dan ayrılması için oyunlar oynandığını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Wesley'i 9 yıldır tanıyorum ve tüm bu yollar boyunca onu takip ettim. Bazı oyunlar dönüyor tabii ama Sneijder bunu bana son dakika söyler... Herhangi bir anlaşma olursa, ben de duyacağım." Wes'in eşi, iki ülke arasındaki siyasi kriz hakkında da "Böyle bir kriz olsun tabii ki istemeyiz. Ama insanlar hala tatlı ve yardımsever yorumunu yaptı.

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