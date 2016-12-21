Galatasaray, Mahmut Tekdemir'i kadrosuna katmak istiyor

Devre arasında takıma takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Başakşehir'de forma giyen Mahmut Tekdemir ile de ilgilendiği ifade edildi.

Cim bom'un orta sahada forma giyen ve her iki ayağını da kullanabilen oyuncuyu bir süredir izlediği bildirildi. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve henüz Başakşehir ile anlaşamayan 28 yaşındaki futbolcunun, kulübünün onay vermesi halinde sarı-kırmızılı takıma 'Evet' diyebileceği öğrenildi. 5 sezondur Başakşehir forması giyen Mahmut, turuncu-beyazlı ekiple 266 maça çıktı, 10 gol atıp, 7 de asist yaptı.

(Fotomaç)