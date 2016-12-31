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Galatasaray'da Cavanda sakatlandı!

Galatasaray'dan 2 futbolcunun kırmızı kart gördüğü, Hamit ve Chedjou'nun gönderilmesine sebep olan Tuzlaspor maçının yaraları bitmek bilmiyor. Sarı kırmızılı yönetimin takımdan göndermek istediği Cavanda, bu maçta ağır biçimde sakatlandığı için elde kaldı.

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İnanması güç ama gerçek... Galatasaray, 113 yıllık tarihinde en ağır hasarlı maçını Spor Toto 2. Lig ekibi Tuzlaspor karşısında oynadı. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 14. sırada bulunan Tuzlaspor'un 3-2 kazanarak yılın en büyük sürprizlerinden birine imza attığı karşılaşma sonunda Galatasaray'a çıkan fatura şöyle...
 
İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI
 
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 56. dakikasında Chedjou, 61. dakikasında Yasin Öztekin kımızı kart gördü. Sarı kırmızılı takım için son derece önemli bir isim olan Yasin'in 2 maç ceza alması bekleniyor.
 
CHEDJOU VE HAMİT GÖNDERİLDİ
 
Maçta isteksiz futboluyla dikkat çeken Aurelien Chedjou, 56. dakikada kırmızı kart görünce takımda kalma şansını tamamen yitirdi. Galatasaray yönetimi bu oyuncunun yanı sıra, maç sırasında kritik hatalar yapan Hamit Altıntop'u gönderme kararı aldı. Tuzlaspor karşılaşması iki futbolcunun Galatasaray formasıyla son maçı oldu.
 
VE BİR ŞOK DAHA; SATILMASI DÜŞÜNÜLEN CAVANDA AĞIR ŞEKİLDE SAKATLANDI
 
Tuzlaspor maçının Galatasaray'a son darbesi Luis Cavanda oldu. Sarı kırmızılı yönetim sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği Belçikalı sağ beki Ocak ayında göndermeyi planlıyordu. Ancak, Tuzlaspor karşılaşmasının 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Cavanda'nın arka adalesinde yırtık tespit edildi. Belçikalı futbolcu, 8 hafta sahalardan uzak kalacak. Bu şok sakatlık nedeniyle de Cavanda'nın takımdan gönderilme şansı kalmadı.
 
Hürriyet

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