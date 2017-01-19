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G.Saray yönetimi 'Selçuk İnan'la bu lig bitmez' dedi ve...

Josue'nin istenilen performansı ortaya koyamaması, Hamit Altıntop'un takımdan ayrılması ve Selçuk İnan'ın form düşüklüğü Galatasaray yönetimini orta saha transferinde harekete geçirdi.

  • Milliyet
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Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Riekerink’in vereceği karara odaklanırken, herkesin beklediğinin aksine forvet ya da savunmacı değil, Selçuk İnan’a alternatif bir orta saha oyuncusu düşünülecek. İdareciler, formsuz Selçuk’un bu şekilde devam edemeyeceği görüşünde.

GALATASARAY ORTA SAHADA EKSİK
 
Galatasaray’da dün yapılacağı söylenen transfer zirvesi bugüne ertelenirken, toplantıdan sürpriz bir sonuç çıkacağı ifade edildi.Herkes sarı-kırmızılı takıma forvet mi yoksa defans oyuncusu mu alınacağını tartışırken, teknik heyet ile yönetimin orta saha transferi üzerinde uzlaşacakları ifade edildi. Hem yönetimin hem de Riekerink’in orta sahada bir eksiklik olduğunu düşündüğü ve bugün gerçekleşecek olan görüşmede muhtemel isimlerin masaya yatırılacağı dile getirildi.
 
SELÇUK İNAN ÇOK FORMSUZ
 
Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Elazığspor maçında kaptan Selçuk İnan’ın formsuzluğu, Galatasaraylı idarecilerin gözünden kaçmadı. Sarı-kırmızılılar, “Selçuk ile bu sezon bitmez” diyerek endişelerini dile getirdi. Ayrıca Tolga Ciğerci’nin sakatlığı ve ne düzeyde sahalara döneceğinin bilinmediği, bunun yanı sıra Josue’nin bu bölgede yetersiz kalması sorunun daha da büyümesine yol açtı. 
 
DEFANS YA DA FORVET ALINMAYACAK
 
Bu mevki için alternatif olan Hamit’in de ayrılığının ardından orta sahaya mutlaka bir takviye yapılması gerektiği görüşü ön plana çıktı. Bu yüzden bugünkü zirvede orta alana takviye için karar çıkacağı düşünülüyor.
Bu durumda defans veya forvet transferi askıya alınacak.

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