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Göztepe, Hamit Altıntop'u transfer etmek istiyor

TFF 1. Lig'de tüm rakiplerini geride bırakarak ilk yarıyı zirvede tamamlayan Göztepe, transferde de önemli hamleler yapıyor. Sarı-kırmızılılar Galatasaray'dan ayrılan renktaşlarının yıldızı Hamit Altıntop'u gündemine aldı.

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Gökhan Karadeniz'i kiralık olarak Bandırmaspor'a veren yönetim uzun süreden beri forvet arkasında oynayacak bir ismi takıma kazandırmak için uğraş veriyordu.
 
Hamit Altıntop'un Galatasaray'dan ayrılmasının ardından yıldız oyuncunun Göztepe'ye transferi gündeme geldi. Futbola devam etme kararı alan 34 yaşındaki futbolcunun da Süper Lig'e koşan Göztepe'ye sıcak baktığı öğrenildi.
 
Yöneticiler teknik direktör Okan Buruk'un da alınması için onay verdiği Hamit Altıntop'un hem takımın önemli bir eksiğini gidereceğine, hem de Göztepe tribünlerini ayağa kaldıracağını düşünüyor. Göztepe yönetimi Hamit için girişimlere başlarken, futbolculuğu döneminde G.Saray'da uzun yıllar top koşturan Okan Buruk'un da Hamit'in transferinde etkin rol oynadığı iddia edildi. Hamit'in bonservis engelinin olmaması da transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor.
 
Kariyeri çok parlak
 
Devre arasında ilk transferini İsviçre'nin Wil 1900 ekibinden Murat Akın ile yapan Göz-Göz, şampiyonluk hedefini şansa bırakmamak için Hamit gibi kariyerli, tecrübeli bir futbolcudan yararlanmak istiyor.
Almanya'da doğan ve futbol hayatına burada başlayan 34 yaşındaki Hamit, Alman ekibi Wattenscheid 09'da profesyonel olduktan sonra Schalke 04, Bayern Münih ve Real Madrid de görev yaptı.
2011-2012 sezonunda G.Saray'a transfer olan Hamit, burada 4.5 sezon geçirdi.
Milli Takım formasını da uzun süre terleten Hamit, 82 Milli maçta 6 gol attı.
 
Şampiyonluk kanında var
 
Hamit Altıntop, özellikle Avrupa'da yaşadığı şampiyonluk ve elde ettiği başarılarla yıldızını parlattı. Ünlü Alman kulübü Bayern Münih'te 2007- 2008 sezonunda hem Bundesliga, hem de Lig Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Hamit, yine aynı ekipte 2009-2010 sezonunda Bundesliga, 2010- 2011'de de Almanya Süper Kupa şampiyonluğunu tattı.
 
2011-2012 sezonunda Real Madrid'in La Liga şampiyonu olan kadrosunda yer alan Hamit, G.Saray'da forma giydiği 4.5 yılda 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
 
Recep Niyaz tamam gibi
 
Göztepe, transfer listesindeki Recep Niyaz konusunda mutlu sona çok yaklaştı.
22 yaşındaki yıldız futbolcu ikna edilirken kulübü Rize ile de pazarlıklarda sona gelindi. Göztepe, Karadeniz ekibinin kiralık formülüne çok sıcak bakmasa da geçici transfere onay vermek üzere. (Yeni Asır)

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