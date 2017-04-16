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Galatasaray Strinic'i gündemine aldı

Lionel Carole ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Hırvat sol bek Strinic'i gündemine aldı.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, teknik patron Tudor’un isteğiyle Napoli’nin 29 yaşındaki sol beki Strinic’i gözüne kestirdi. Kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Bir yandan ligi olabilecek en iyi yerde bitirmeyi hedefleyen Galatasaray’da, diğer taraftan yeni sezonun transfer çalışmaları yapılıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın son hedefi, Napoli’nin 29 yaşındaki sol beki İvan Strinic.

Teknik direktör İgor Tudor’un isteğiyle takibe alınan Hırvat futbolcu, hem sol bek hem de stoper olarak görev yapabiliyor. 1.86’lık boyuyla hava toplarında da etkili olan Strinic için, kulübü Napoli ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. 4.5 milyon Euro civarında piyasa değeri olan tecrübeli futbolcunun, 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmesi planlanıyor.

O da gelmek istiyor...

Napoli’de düzenli forma şansı bulamayan Strinic de, Galatasaray’ın ilgisine olumlu yaklaşıyor. Tudor’la çalışmak istediği belirtilen Hırvat futbolcu, bu sezon Serie A’da 10 maçta 862 dakika forma giyebildi. Az süre bulmasına rağmen 2 asist yapan Strinic’i, İgor Tudor’un üçlü savunmanın solu için düşündüğü bildirildi.

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