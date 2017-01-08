Galatasaray'dan Yasin Öztekin'e af geliyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor maçında kırmızı kart gördükten sonra Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'e af geliyor.
Daha önce Adana deplasmanında formasını yere attığı için takımdan 1 haftalığına uzaklaştırılan Yasin, özür diledikten sonra affedilmişti. Tuzla maçında gördüğü kırmızı kartın ardından bir kez daha takımdan uzaklaştırılan milli futbolcu, yine affediliyor.
Zam hayali suya düştü
Önceki gün sarı kırmızılı yöneticiere yazılı savunma vererek affını isteyen başarılı futbolcu amacına ulaştı. Cezası nedeniyle Konya deplasmanında forma giyemeyecek olan 29 yaşındaki futbolcu daha sonra takıma katılabilecek. Riekerink'in de isteği doğrultusunda 15 Ocak'tan sonra affedilecek olan Yasin'in zam hayali ise tamamen suya düştü.
AMK Gazetesi
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