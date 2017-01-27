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Galatasaray Volkan Demirel ve Josef de Souza'yı TFF'ye şikayet etti

Periscope yayınından Galatasaray'a küfür eden ve dün akşam THY Euroleague maçından sonra sarı kırmızılı kulüp hakkında küfür içeren tezahüratlara eşlik eden Volkan Demirel, TFF'ye şikayet edildi.

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Galatasaray’a küfür ettikleri gerekçesi ile sarı kırmızılı yönetim, Fenerbahçeli 2 oyuncuya ceza verilmesi adına dilekçesini TFF’ye sundu.
 
Josef De Souza’nın ‘periscope’ hesabında sinkaflı ifadenin yer aldığı görüntüsü ve Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel’in ise basketbol maçının ardından Galatasaray’a küfür içeren tezahürata eşlik ettiği görüntüler de, TFF’ye iletilen dosyada yer aldı.
 
Galatasaray Kulübü, sunduğu dilekçesinde Felipe Melo’nun 2014 yılında twitter hesabında bir taraftarın mesajının takipçileri ile paylaştığı için ceza verildiğini de hatırlatıp 2 oyuncu için de aynı yaptırımın uygulanmasını talep etti.

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