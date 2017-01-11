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Yeni Saviola Galatasaray'a geliyor!

Sao Paulo ve Boca Juniors’ta adını duyuran genç yetenek, Cimbom’un gündeminde West Ham’a ayak uyduramayan Calleri’yi Fiorentina’nın da istediği ifade edildi.

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Galatasaray, transferler konusunda çalışmalarına devam ederken, yurt dışından iddialar gelmeye de devam ediyor. TUTTOmercatoWEB'in haberine göre, sarı-kırmızılar, West Ham United'da kiralık olarak forma giyen Jonathan Calleri ile ilgileniyor. Sezon başında West Ham'a kiralanan ancak istenilen performansı sergileyemeyen Calleri'nin İngiliz ekibi ile henüz golü bulunmazken 11 maçta 2 asisti var. İngiliz futboluna adapte olamadığı konuşulan Jonathan Calleri ile Galatasaray ve Fiorentina'nın ilgilendiği yazıldı.
 
ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI
 
Arjantinli futbolcu Jonathan Calleri, santrafor olarak görev yapıyor. 1993 doğumlu 23 yaşındaki futbolcunun bonservisi Uruguay 2. Ligi takımlarından Deportivo Maldonado'nun elinde... Bu sezon 11 maçta sadece 2 asist yapabilen Calleri, Sao Paulo formasıyla 17 maçta 12 gol atma başarısı göstermişti. 2014-2015 sezonunda ise Boca Juniors formasıyla 45 maçta 19 gol, 10 asistlik performansıyla Boca'nın şampiyonluğunda büyük rol oynamıştı.
 
YENİ SAVİOLA
 
1.75'lik boyu ve fırsatçılığıyla Javier Saviola'ya benzetilen 23 yaşındaki genç yetenek, bonservisine sahip olan Maldonado'da hiç forma giymedi. Uruguay 2. Ligi'nde yer alan ekip, Calleri'yi 10 milyon euro'ya yatırım amaçlı satın aldıktan sonra Sao Paulo'ya kiraladı.
 
KİRALAYACAK
 
West Ham'ın göndermeyi düşündüğü Calleri'nin bonservisi Transfermarket'te 10 milyon euro olarak gösterilirken, sarı-kırmızılı ekibin genç yıldızı öncelikle kiralamak istediği ifade edildi..
 
(Fotomaç)

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