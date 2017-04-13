Galatasaray Wilfred Bony için atağa geçti

Bu sezon şampiyonluk yarışından çok uzan kalan Galatasaray'da yeni sezon planlamaları başladı.Özellikle gelecek yıl için iyi bir kadro kurmayı planlayan yönetim ilk bombasını patlatıyor.



Galatasaray, adı daha önce Beşiktaş'la da anılan, bonservisi Manchester City'de bulunan Stoke City'de kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli Wilfried Guemiand Bony için görüşme yapmaya hazırlanıyor.



İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; sarı kırmızılı yöneticiler golcü futbolcu için bu hafta sonu İngiltere'ye giderek Manchester City yönetimi ile görüşecek. 28 yaşındaki oyuncu için 2015 yazında Manchester City 28 milyon pound harcamıştı. Oyuncusunun bonservisi yüksek olduğu için sarı kırmızılı yöneticiler kiralama formülünü de devreye sokabilir.