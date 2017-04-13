Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Wilfred Bony için atağa geçti

Gelecek sezonun Mayıs ayında görev süresi dolacak olan ve Galatasaray'ı şampiyon bir takım olarak bırakmak isteyen Dursun Özbek, transferde Bony bombasını patlamak istiyor.

  • CNN Türk
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu sezon şampiyonluk yarışından çok uzan kalan Galatasaray'da yeni sezon planlamaları başladı.Özellikle gelecek yıl için iyi bir kadro kurmayı planlayan yönetim ilk bombasını patlatıyor.

Galatasaray, adı daha önce Beşiktaş'la da anılan, bonservisi Manchester City'de bulunan Stoke City'de kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli Wilfried Guemiand Bony için görüşme yapmaya hazırlanıyor.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; sarı kırmızılı yöneticiler golcü futbolcu için bu hafta sonu İngiltere'ye giderek Manchester City yönetimi ile görüşecek. 28 yaşındaki oyuncu için 2015 yazında Manchester City 28 milyon pound harcamıştı. Oyuncusunun bonservisi yüksek olduğu için sarı kırmızılı yöneticiler kiralama formülünü de devreye sokabilir.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Enerji Bakanı Albayrak: Akdeniz'de ilk sismik gemi gelecek hafta başlıyor

Enerji Bakanı Albayrak: Akdeniz'de ilk sismik gemi gelecek hafta başlıyor

Orduların hava güçleri!

Orduların hava güçleri!

Tehlikede olan akıllı telefonlar

Tehlikede olan akıllı telefonlar

Son hali parmak ısırttı

Son hali parmak ısırttı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA