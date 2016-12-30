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Galatasaray'dan Ahmet Çalık'a 700 bin Euro

Sarı-Kırmızılı yönetimin, Gençlerbirliği’nde 500 bin Lira’ya oynayan Ahmet Çalık’a 700 bin Euro teklif ettiği öğrenildi. 22 yaşındaki stoperin bonservisi için gözden çıkarılan para da 2.5 milyon Euro civarında.

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Arka bağları yırtılan ve en az 2 ay formasından uzak kalacak olan Serdar Aziz’in yerine kadroya yerli bir stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Ahmet Çalık’ı gündemine almıştı. Sarı-Kırmızılılar’ın, Gençlerbirliği’nde forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağladığı ortaya çıktı.
 
Galatasaray Yönetimi, Başkent kulübünde senelik 500 bin Lira’ya oynayan genç stopere, senelik 700 bin Euro önerdi.
 
Tarafların böylece anlaşma sağladığı ve işin kulüplerin mutabakatına kaldığı belirlendi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, detayları Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’la bizzat görüşecek. Sarı-Kırmızılılar’ın gözden çıkardığı bonservis bedelinin ise 2.5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.
 
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donanmakentli30.12.2016 10:58
serdarda yaptığınız yanlışı yapıyosunuz ahmet çalık gsnin futbucusu olamaz serdar gibi semih gibi stoper stoper gibi olmalı örnekmi kajer iskandinav ülkelerinde bunlardan çok var
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