Galatasaray'dan Adebayor hamlesi

Lukas Podolski'nin takımdan ayrılmaya yanaşmaması üzerine forvet ve stoper transferi bütçesini en aza indirmek zorunda kalan Galatasaray yönetimi, gözünü sürpriz bir isme dikti. Uzun süredir kendisine kulüp arayan Togolu efsane oyuncu Emmanuel Adebayor yeniden listeye dahil edildi. Menajerler tarafından yaklaşık 1 ay önce Trabzonspor'a da önerilen fakat Ersun Yanal'ın veto ettiği golcü oyuncu yönetimin masasına geldi. Forvet eksikliği ve son dönemde artan taraftar tepkilerinin konuşulduğu yönetim kurulu toplantısında Başkan Dursun Özbek'in, Adebayor'a sıcak baktığı öğrenildi.

TEKLİF HAZIR

Oyuncuyla ilgili araştırma yapılmasını isteyen Özbek'in, "Drogba ve Eto'o için bitti deniyordu. İkisi de Türkiye'de yeniden doğdu. Adebayor'da da aynı patlama olabilir bu riske değer" dediği ifade edildi. 32 yaşındaki Adebayor'ın menajeri ile temas kurulup 1.5 yıllık teklif yapılması için prensip kararı alındığı bildirildi.

AVRUPA'NIN ÜST DÜZEY TAKIMLARINDA FORMA GİYDİ

Monaco , Arsenal, M. City ve Tottenham gibi önemli kulüplerde forma giyen Adebayor, Jose Mourinho döneminde, kiralık olarak oynadığı Real Madrid'de attığı goller ve gösterdiği performansla adından söz ettirmişti. Yaşadığı ailevi problemler sebebiyle Tottenham'da istediği oranda forma bulamayan ve geçen sezonu C. Palace'da tamamlayan yıldız oyuncu, ilk yarıyı kulüpsüz geçirdi.

BONSERVİSİ İÇİN SERVET HARCADILAR

Yüksek bonservis ücretleriyle transfer olan Adebayor için en yüksek bedeli 29 milyon euro ile Manchester City ödedi. Ayrıca Monaco 3.2, Arsenal 10 ve Tottenham'a da 6.4 milyon euro'ya mal oldu. Toplamda ise kulüpler, 32 yaşındaki başarılı oyuncu için 54.85 milyon euro'yu kasalarından çıkardı.

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