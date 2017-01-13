Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'dan Adebayor hamlesi

Forvet adaylarının konuşulduğu yönetim toplantısında Başkan Özbek’in, Adebayor için Drogba örneğini verdiği ve “Riske girmeye değer” ifadesini kullandığı bildirildi. Togolu yıldızın 1 milyon euro imza parası ve yıllık 2 milyon euro ücrete “Evet” demeye hazır olduğu ifade edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Lukas Podolski'nin takımdan ayrılmaya yanaşmaması üzerine forvet ve stoper transferi bütçesini en aza indirmek zorunda kalan Galatasaray yönetimi, gözünü sürpriz bir isme dikti. Uzun süredir kendisine kulüp arayan Togolu efsane oyuncu Emmanuel Adebayor yeniden listeye dahil edildi. Menajerler tarafından yaklaşık 1 ay önce Trabzonspor'a da önerilen fakat Ersun Yanal'ın veto ettiği golcü oyuncu yönetimin masasına geldi. Forvet eksikliği ve son dönemde artan taraftar tepkilerinin konuşulduğu yönetim kurulu toplantısında Başkan Dursun Özbek'in, Adebayor'a sıcak baktığı öğrenildi.
 
TEKLİF HAZIR
 
Oyuncuyla ilgili araştırma yapılmasını isteyen Özbek'in, "Drogba ve Eto'o için bitti deniyordu. İkisi de Türkiye'de yeniden doğdu. Adebayor'da da aynı patlama olabilir bu riske değer" dediği ifade edildi. 32 yaşındaki Adebayor'ın menajeri ile temas kurulup 1.5 yıllık teklif yapılması için prensip kararı alındığı bildirildi.
 
AVRUPA'NIN ÜST DÜZEY TAKIMLARINDA FORMA GİYDİ
 
Monaco , Arsenal, M. City ve Tottenham gibi önemli kulüplerde forma giyen Adebayor, Jose Mourinho döneminde, kiralık olarak oynadığı Real Madrid'de attığı goller ve gösterdiği performansla adından söz ettirmişti. Yaşadığı ailevi problemler sebebiyle Tottenham'da istediği oranda forma bulamayan ve geçen sezonu C. Palace'da tamamlayan yıldız oyuncu, ilk yarıyı kulüpsüz geçirdi.
 
BONSERVİSİ İÇİN SERVET HARCADILAR
 
Yüksek bonservis ücretleriyle transfer olan Adebayor için en yüksek bedeli 29 milyon euro ile Manchester City ödedi. Ayrıca Monaco 3.2, Arsenal 10 ve Tottenham'a da 6.4 milyon euro'ya mal oldu. Toplamda ise kulüpler, 32 yaşındaki başarılı oyuncu için 54.85 milyon euro'yu kasalarından çıkardı.
 
Fotomaç

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tente faciasında Bakırköy Belediyesi'nden büyük ihmal

Tente faciasında Bakırköy Belediyesi'nden büyük ihmal

Whatsapp'a iki bomba özellik geldi!

Whatsapp'a iki bomba özellik geldi!

İlk defa ortaya çıktılar

İlk defa ortaya çıktılar

Bunları daha önce hiç duymadınız

Bunları daha önce hiç duymadınız

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA