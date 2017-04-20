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Galatasaray'ın eski kalecisi Mondragon silahlı soyguncuların hedefi oldu

Galatasaray ve Kolombiya Milli Takımı'nın eski kalecisi Faryd Mondragon, Bogota'da silahlı soyguncuların hedefi oldu.

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Galatasaray’da oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Kolombiyalı kaleci Faryd Mondragon, Kolombiya’nın başkenti Bogota’da silahlı soyguncularla karşı karşıya kaldı.

Bir spor mağazasında yaşanan olayı Mondragon şu sözlerle anlattı:

“Bir kişi silahıyla üzerime geldi ve kolumdaki saati ona vermem gerektiğini söyledi. Saatimi ona vermezsem beni vuracağını da söyledi. Ben de kolumdaki saati çıkarıp ona verdim. Hırsız saati alıp hemen kaçtı. Mağaza dışında da 3 kişi onu bekliyordu. Kolombiya’nın sözde en seçkin bölgesindeyiz ancak bu tarz olayların olması endişe verici bir durum.”

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