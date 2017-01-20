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Galatasaray'ın Karabükspor kadrosu maçı belli oldu

Ligin 18.haftasında kritik Karabükspor deplasmanına gidecek olan Galatasaray'da 18 kişilik kadro belli oldu.

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Galatasaray'ın Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının 18 kişilik kamp kadrosu belli oldu. 
 
Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Kardemir Karabükspor ile mücadele edecek. Bu maçın kamp kadrosunda yer alan futbolcularda belli oldu.
 
Kadroda sakatlıkları devam eden Tolga Ciğerci yer almazken, Yasin Öztekin kadro dışı kaldıktan sonra ilk defa 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink tarafından açıklanan kadroda şu isimler yer alıyor:
 
"Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever."

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