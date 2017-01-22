Rıdvan Dilmen mağlubiyetin faturasını Riekerink'e kesti

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Karabükspor-Galatasaray maçını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Karabükspor'da Seleznov, çok gergin bir oyuncu.Karabük'ün de çok eksikleri var. Galatasaray'da önceki maçlardan gelen bir güven var. Bugün kazanırsa çok büyük bir aday olacak şampiyonluk yolunda."

"Galatasaray'ın attığı gol bence nizami. Karabükspor'un penaltısı ise çok ucuz bir penaltı. Yasin'in pozisyonunun etkisiyle çalınan bir penaltı oldu. Baskı altında kaldığı için vermiştir. 0-0 olsa bu pozisyonu penaltı çalmaz. Yasin'in penaltısını doğru gördü, üstüne gidip teyit aldı. Galatasaray için dezavantaj oldu."

'Galatasaray farklı oynamadı'

"Galatasaray kazandığı maçları bundan farklı oynamadı. Kötüydü.Türkiye'deki futbol adamları Galatasaray'ın oynadığı oyunun bir rulet olduğunu düşünüyor."

"Taraftar da mutsuz. Futbolda taraftar oyuna dahildir. İyi top oynayan takımlara gelirler.Galatasaray'ın puanı iyi olmasına rağmen taraftarları maça rağbet göstermiyor. Oynanan oyun tatmin edici bir oyun değil."

"Öyle bir teknik direktörün var ki sabah akşam kafayla gol yiyorsun. Zaafın aynı. Uzun stoperin yok, uzun bekin yok. Sol bekinin yürüyecek hali yok. Böylesine bir tabloda bu sonuç normal."

'Cüneyt Çakır idare ediyor'

"Cüneyt Çakır maçı yönetmiyor. İdare ediyor. Maç yönetilir, idare edilmez. Sen artık özgüveni müthiş bir hakemsin ya...Yasin'in pozisyonunu Yasin'e soruyorsun. O zaman aldığın paranın yarısını da Yasin'e ver. Hakemlerimiz çok kötü ve maçı da kötüleştiriyorlar. Sorum şu; '0-0 gitseydi, Karabük'ün penaltısını verir miydin?' Kesinlikle ve kesinlikle, vermezdi."