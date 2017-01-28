Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Daniel Neustadter, Wattenscheid 09'a transfer oldu

Fenerbahçe'de top koşturan tecrübeli futbolcu Roman Neustadter'in kardeşi Daniel Neustadter Galatasaray'ın takımı olan Wattenscheid 09'a transfer oldu.

  • Milliyet
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçeli Roman Neustadter'in kardeşi Daniel Neustadter, dikkat çekici bir transfere imza attı. Rot-Weiß Oberhausen takımında top koşturan 22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın Almanya'daki resmi ortağı olan Wattenscheid 09 Kulübü'ne transfer oldu.
 
Rot-Weiß Oberhausen Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, bir süredir Wattenscheid ile idmanlara çıkan ve siyah-beyazlı ekip tarafından denenen futbolcunun, transferinin gerçekleştiği duyuruldu ve kendisine yeni kulübünde başarılar dilendi.
 
Hollanda'da Twente altyapısında da bir dönem forma giyen Daniel Neustadter, Almanya'da Koblenz, Stadtlohn, gibi takımlarda da oynamıştı. Galatasaray 2014 yılında, Bochum'da gerçekleştirilen toplantıda Wattenscheid ile ortaklık anlaşması imzalamıştı.  
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
El-Bab'daki Türk askerlerinden mesaj var

El-Bab'daki Türk askerlerinden mesaj var

Karnından çıkan şoke etti

Karnından çıkan şoke etti

Sumo güreşinde büyük şampiyon Kisenosato oldu

Sumo güreşinde büyük şampiyon Kisenosato oldu

Göktaşı satıcılığı yeni bir iş kolu oluşturdu

Göktaşı satıcılığı yeni bir iş kolu oluşturdu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA