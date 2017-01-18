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Galatasaray Michael Olunga için resmi teklif yaptı

Forvet hattını takviye etmek isteyen Galatasaray'ın Michael Olunga için Djurgarden'a teklif yaptığı ortaya çıktı.

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Devre arası transfer döneminde takıma forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın Michael Olunga ile ilgilendiği ortaya çıkarken, İsveç basınının sarı kırmızılı kulübün Kenyalı golcü için Djurgarden'a teklifte bulunduğu iddia etti. Allveskan Ligi'nde 27 maçta 11 gol atan 22 yaşındaki Olunga'nın genç ve gelecek vaad eden bir futbolcu olması Galatasaray yönetiminin iştahını kabartırken, Rus ekibi CSKA Moskova'nın bu oyuncu için devreye girmesi bir anda ortalığı karıştırdı.

Kenya'nın Gor Mahia takımından Djurgarden'a gelen ve ilk sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan Olunga'ya 2 milyon euro veren Galatasaray'ın İsveç ekibinden yanıt beklediği öğrenildi.

Stockholm'de alt yapı akademisi kuran ve ülkede hocaların hocası lakabını alan Thomas Lundin ile yıllarca beraber çalışan deneyimli antrenör Marco Recep, başarılı forvet hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Galatasaray'ın Olunga transferini bir an önce bitirmesi gerektiğini belirten, tecrübeli teknik adam sarı kırmızılı kulübün Olunga transferinde zarar etmeyeceğini söyledi.

İşte Michael Olunga hakkında yapılan analiz...

Ben daha önce Beşiktaş'ın AIK'ten transfer ettiği Alexander Milosevic hakkında Türk basınına 'Bu transfer Beşiktaş'a yaramaz' açıklamasında bulunmuştum ve oyuncunun Süper Lig'de oynayacak kapasitede olmadığını söylemiştim maalesef haklı çıktım. Olunga transferinde ise oyuncuyu yakından tanıyorum ve birkaç maçını canlı olarak takip ettim. Bu maçardan biri de Malmö ile oynanan lig maçıydı. Olunga Malmö'ye 2 gol atıp yıldızlaştı.Galatasaray bu futbolcuyu alırsa zarar etmez. Olunga geleceği parlak bir futbolcu.

Levent Gültekin / StarSpor

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