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Antalyaspor, Galatasaray'dan Salih Dursun'u transfer ediyor

Antalyaspor, ilk transferini Galatasaray’dan Salih Dursun’u alarak yaptı. 25 yaşındaki defans oyuncusunun Akdeniz temsilcisiyle bugün akşam saatlerinde ya da yarın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Süper Lig’de ilk yarıyı 9. sırada tamamlayan Antalyaspor, ilk transferini Galatasaray’dan Salih Dursun’u alarak yaptı. Salih Dursun’un kırmızı-beyazlılarla resmi sözleşmeyi bugün akşam saatlerinde ya da yarın imzalaması bekleniyor. 
 
Hakeme kırmızı kart gösterdi
 
Futbola Sakaryaspor’da başlayan 25 yaşındaki defans oyuncusu 7 yıl boyunca bu takımın formasını giydi. Daha sonra Kayserispor’a transfer olan Salih Dursun, gösterdiği performansla Galatasaray’a transfer oldu. Galatasaray’da beklenen performansı sergileyemeyen Dursun, Trabzonspor’a kiralık olarak gönderildi. 2 yıl kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Salih Dursun, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor'un Galatasaray'a 2-1 kaybettiği maçta Cavanda'ya kırmızı kart gösteren hakem Deniz Ateş Bitnel'in elinden kırmızı kartı alıp hakeme kırmızı kart göstererek dışarı işareti yapmasıyla Türk ve dünya basınında gündeme geldi.

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