Chedjou'nun yeni adresi belli oldu

Galatasaray’da son dönemin eleştirilen isimlerinden Aurelien Chedjou için Marsilya takibi devam ediyor. Fransa basınında yer alan haberlerde, Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia’nın Lille’den öğrencisi olan Chedjou için devre arasında transfer teklifi sunmayı istediği belirtildi.

Garcia’nın bir transfer listesi hazırladığı, Kamerunlu stoperin de bu isimlerin arasında olduğu kaydedildi. Öte yandan La Provence’da yer alan makalede, Chedjou’nun da Fransa’ya dönmeye sıcak baktığı dile getirildi.

(Milliyet)