Guangzhou Evergrande Gomis'in peşini bırakmıyor
Devre arasında Çin'den 7 milyon euroluk teklif alan Bafetimbi Gomis'i bu kez bir başka Çin ekibi Guanghzhou Evergrande radarına aldı.
Süper Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada attığı 29 golle kariyerinin zirvesine çıkan Senegal asıllı Fransız oyuncunun Sarı-Kırmızılı ekipte mutlu olduğu biliniyor. Ancak UEFA’dan gelecek ceza nedeniyle yönetim Bafe’yi satmak zorunda kalabilir…
(Gunes)
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