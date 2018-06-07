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Guangzhou Evergrande Gomis'in peşini bırakmıyor

Devre arasında Çin'den 7 milyon euroluk teklif alan Bafetimbi Gomis'i bu kez bir başka Çin ekibi Guanghzhou Evergrande radarına aldı.

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Süper Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada attığı 29 golle kariyerinin zirvesine çıkan Senegal asıllı Fransız oyuncunun Sarı-Kırmızılı ekipte mutlu olduğu biliniyor. Ancak UEFA’dan gelecek ceza nedeniyle yönetim Bafe’yi satmak zorunda kalabilir…

(Gunes)

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