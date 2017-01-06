Galatasaray Kolarov için yeniden devrede

Transfer çalışmalarını son sürat sürdüren ve Financial Fair-Play nedeniyle mali olarak ince eleyip sık dokuyan Galatasaray için İngiltere'den sürpriz bir haber geldi.

Galatasaray'ın, Manchester City'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldızı Aleksandar Kolarov için girişimlerde bulunduğu kaydedildi. İngiltere dışından birçok talibi olan Sırp oyuncu için Galatasaray'ın da temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

Galatasaray, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan savunmacı ile şu anda görüşmekte serbest ve anlaşması durumunda sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabilir.

Beşiktaş ve Galatasaray, Kolarov için geçtiğimiz sezon sonunda da görüşmelerde bulunmuş, ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferden vazgeçmişti.

Bu sezon Manchester City'de 27 maça çıkan ve 2292 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

31 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme önermeyi planlamayan Manchester City'de menajer Pep Guardiola gelecek sezon Kolarov'u takımda düşünmüyor. İspanyol teknik adamın Bayern Münih'ten David Alaba ya da Juan Bernat'ın transfer edilmesini istediği de belirtildi.

Hürriyet