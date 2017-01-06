Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Kolarov için yeniden devrede

İngiliz basını, sezon başında yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilen Kolarov için Galatasaray'ın yeniden devrede olduğunu yazdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Transfer çalışmalarını son sürat sürdüren ve Financial Fair-Play nedeniyle mali olarak ince eleyip sık dokuyan Galatasaray için İngiltere'den sürpriz bir haber geldi.
 
Galatasaray'ın, Manchester City'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldızı Aleksandar Kolarov için girişimlerde bulunduğu kaydedildi. İngiltere dışından birçok talibi olan Sırp oyuncu için Galatasaray'ın da temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.
 
Galatasaray, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan savunmacı ile şu anda görüşmekte serbest ve anlaşması durumunda sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabilir.
 
Beşiktaş ve Galatasaray, Kolarov için geçtiğimiz sezon sonunda da görüşmelerde bulunmuş, ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferden vazgeçmişti.
 
Bu sezon Manchester City'de 27 maça çıkan ve 2292 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
 
31 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme önermeyi planlamayan Manchester City'de menajer Pep Guardiola gelecek sezon Kolarov'u takımda düşünmüyor. İspanyol teknik adamın Bayern Münih'ten David Alaba ya da Juan Bernat'ın transfer edilmesini istediği de belirtildi.
 
Hürriyet

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
HDP'li Tan'dan Anayasa değişikliğine 'evet' sinyali

HDP'li Tan'dan Anayasa değişikliğine 'evet' sinyali

Teröristler askeri kamuflajı suikast için kullanacaktı

Teröristler askeri kamuflajı suikast için kullanacaktı

Spor camiası terörü lanetledi

Spor camiası terörü lanetledi

Serengeti Mili parkının en acımasız yırtıcıları

Serengeti Mili parkının en acımasız yırtıcıları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA