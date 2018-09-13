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Guardiola'nın gönlü yeniden Barcelona'da

Manchester City'nin başarılı teknik direktörü Pep Guaridola, Premier Lig kariyerinden sonra Barcelona'ya geri dönmek istiyor.

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Manchester City’nin başına geçen sezon Premier Lig’de şampiyonluk yaşayan Pep Guardiola, kariyer planı hakkında net bir açıklama yaptı. Barcelona’da 2008-2012 yılları arasında çalışan ve sayısız başarılara imza atan Pep Guardiola, kariyerini Katalan ekibinde tamamlayacağını söyledi. 

İspanya’da bir radyo programına konuşan Pep Guardiola şunları söyledi: 

Kariyerimi başladığım yerde bitireceğim. Kariyerimin son yıllarını Barcelona’nın başında geçirmek istiyorum. Guardiola, 2016’dan beri Manchester City’i çalıştırıyor.

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