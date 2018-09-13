Guardiola'nın gönlü yeniden Barcelona'da
Manchester City'nin başarılı teknik direktörü Pep Guaridola, Premier Lig kariyerinden sonra Barcelona'ya geri dönmek istiyor.
Manchester City’nin başına geçen sezon Premier Lig’de şampiyonluk yaşayan Pep Guardiola, kariyer planı hakkında net bir açıklama yaptı. Barcelona’da 2008-2012 yılları arasında çalışan ve sayısız başarılara imza atan Pep Guardiola, kariyerini Katalan ekibinde tamamlayacağını söyledi.
İspanya’da bir radyo programına konuşan Pep Guardiola şunları söyledi:
Kariyerimi başladığım yerde bitireceğim. Kariyerimin son yıllarını Barcelona’nın başında geçirmek istiyorum. Guardiola, 2016’dan beri Manchester City’i çalıştırıyor.
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