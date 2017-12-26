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Guido Albers: Galatasaray'la her hangi bir kontak kurmadık

Galatasaray'da birçok başarı elde eden ve bu sezon başı Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'e transfer olan Wesley Sneijder'in Galatasaray'a geri geleceği iddia edildi, menajeri Guido Albers ise konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Galaatsaray'da 4,5 sene forma giyen ve 2 şampiyonluk, 3 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa kazanan, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Real Madrid gibi takımlara attğı gollerle hatırlanan Sneijder'in Fatih Terim'in geri dönüşüyle Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları ortaya atıldı. 

Fanatik de bu konuyu Hollandalı yıldızın menajeri Guido Albers'le konuştu, detayları öğrendi. Soruları açık ve net bir dille yanıtlayan Albers şunları söyledi:

"Galatasaray'da çok mutluydu"

Sneijder, Galatasaray'da çok mutluydu. Orada büyük başarılar elde etti ve istemeyerek ayrıldı. Şu anda ise Fransa'da Nice ile yeni bir macera içinde... Galatasaray'ı uzaktan da olsa takip ediyor. Terim'in dönmesinden o da mutlu oldu.

Herhangi bir kontakt yok!

Sneijder'le Galatasaray'a dönme konusunu hiç konuşmadık. Zaten Türkiye'den bu konuyla ilgili kimse bize ulaşmadı. Herhangi bir kontakt sağlamadık. Şu an Nice'te. Evet, takımın durumu beklentilerin altında ama Sneijder'in oradan ayrılması için Nice'le anlaşma sağlanması lazım. Sonuçta bizim Nice ile sözleşmemiz var.

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