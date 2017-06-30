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Guido Albers: Wesley Sneijder'in ilk tercihi Sampdoria

Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in Galatasaray kariyeri sona eriyor. Son açıklama ise 33 yaşındaki oyuncunun menajeri Guido Albers'ten geldi.

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Galatasaray'da Wesley Sneijder dönemi sona ermek üzere... Yıldız oyuncunun menajeri Guido Albers, oyuncusunun önceliğinin Sampdoria olduğunu söyledi ve ayrılığın çok yakın olduğunu ima etti.

İtalyan basınına konuşan Albers, "Önümüzde birçok çözüm var. Bunlardan ilki Sampdoria. Wesley gittiği her takımda taraftarın gönlünü kazandı, bu yüzden İtalya'da başka bir takımda oynaması sorun olmayacaktır." şeklinde konuştu.

Tudor'la anlaşamayınca...

Riekerink'in en güvendiği oyunculardan olan ancak Tudor'un gelişiyle Hırvat teknik adamla bir türlü anlaşamayan SneiJder, geçtiğimiz sezon 5 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

33 yaşındaki yıldız oyuncu 2010 yılında Inter'in Şampiyonlar Ligi, İtalya Ligi ve İtalya Kupası'nı kazandığı sezon da takımın en başarılı futbolcularındandı.

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