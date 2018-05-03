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Guiliano: Finale çıkmayı hak ettik

Giuliano, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktıkları maçın ardından bir paylaşım yaptı.

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Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıktığı maçın ardından Giuliano'dan da bir paylaşım geldi.

Brezilyalı oyuncu yaptığı paylaşımda finale hak etiklerini belirtirken, ''Tebrikler. Finale çıkmayı hak ettik. Haydi Fener'' ifadelerine yer verdi.

İşte Giuliano'nun sosyal medyadaki paylaşımı:

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