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Göztepe - Adana Demirspor maçında inanılmaz gol

TFF 1. Ligi'nin 29. haftasında Adanaspor'un Brezilyalı yıldızı Tiago Bezerra, yeşil sahalarda ender görülen bir gol kaydetti.

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Adana Demirspor - Göztepe maçında Tiago inanılmazı başardı! TFF 1. Lig'de 28. hafta mücadelesinde Göztepe ile deplasmanda karşılaşan Adana Demirspor'da 52. dakikada Tiago harika bir gole imzasını attı.

Göztepe, maçın 51. dakikasında Lokman Gör'ün golüyle 2-0 üstünlüğü yakaladı. Golün hemen ardından Tiago, santradan kaleyi yokladı ve Günay Güvenç'i mağlup etti.

Tiago Bezerra'nın attığı harika gol, akıllara Hugo Rodallega'nın Beşiktaş maçında santradan vuruşunu hatırlattı. Rodallega, santradan vurmuş ve top üst direkten dönmüştü. 

Bu arada Günay Güvenç, geçen sezon Beşiktaş'ın Galatasaray ile Olimpiyat Stadı'nda oynadığı derbide hata yapmış ve Wesley Sneijder'in çok uzaklardan vuruşunda gole engel olamamıştı.

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