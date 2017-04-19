Şenol Güneş'ten çok sert sözler! 'UEFA, Lyon tarafına ağır bastı'

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş açıklamalar yaptı. UEFA'dan gelen cezayı eleştiren Güneş, "Bir gol yedik ama golü kim attı bilmiyoruz" dedi.

Şenol Güneş, UEFA'nın verdiği cezaya da çok sert sözlerle tepki gösterdi.

İşte Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in maç öncesi sözleri...

"Sonuç ne olursa olsun takımımla gurur duyacağım"

"Yarın çok önemli ve zor bir maç oynayacağız. İyi bir takımız ve iyi bir takımla oynayacağız. İyi iki takımın maçı olacak. Hem hücum hem de savunma yaparak kazanabileceğimizi düşünüyoruz çeyrek finale iyi futbol oynayarak geldik yarın da iyi futbol oynayacağımızı düşünüyoruz. Sonuç ne olursa olsun oyuncularımla gurur duyacağım. Emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz."

"Taraftarımız Lyon'un provokelerine gelmesin"

"Kazanırsak çok seviniriz kaybedersek üzülürüz. Yarın sevinmek için çok sebep var. Taraftarımızın Fairplay'den kopmadan bizi desteklemesini istiyoruz. Enerjilerini hiç boşa atmadan ve rakip takım futbolcularının provokelerine gelmemelerini istiyorum. Roma maçını da izledim orada da böyle yapılar. Biz Lyon karşısında futbol oynamaya çıktık ve futbol oynamak için çok şey yaptık."

"UEFA bize gol attı"

"Biz futbolun dışına çıkmayacağız. Şiddet de görmek istemiyoruz. Şiddet varsa ceza verilmeli. Ceza verirken de ona göre verilmeli. UEFA, Lyon tarafında olmuştur. Terazinin diğer tarafı daha ağır basmıştır. UEFA bize bir gol atmıştır. Biz bu golü çıkarmak zorundayız. Biraz daha adaletli, sağduyulu olmak gerekir. Oradaki taraftarlarımızı biz almadık onlar aldı. Belki de Lyon tarafı böyle bir ceza geleceğini biliyordu da taraftarlarını getirmedi. Yarın göreceksiniz her faulde oyuncuların kendilerini yere attığını göreceksiniz. Roma-Lyon maçında olmuştu bu olaylar. Lyon'da olay oldu cezasını ben çektim. Burada yarın maç oynanacak cezayı şimdi yine ben çekiyorum. Böyle bir cezanın mantığı yok. Verilen cezada boynumuzdan assalar da biz mücadele edeceğiz. Futbol ayakla oynanan bir oyundur ve biz oyun oynamaya çalışacağız. Bu kararda kazanan Lyon takımıdır kaybeden Beşiktaş'la birlikte futboldur."

"UEFA'nın yaptığı psikolojik bir savaş"

"Aboubakar ve Marcelo cezalı, Ömer de sakatlığı sebebiyle kadroda olmayacak. Diğerlerine antrenmandan sonra karar vereceğim. Eksik olarak söylemek de doğru değil. Sinirleri germek için alınan bir karar. Bu karar değil zaten psikolojik bir savaş. Biz orada 1 saat soyunma odasında bekledik. Biz yine futbol oynamaya ve işimizi yapmaya çalışacağız. Şartlar ne olursa olsun biz sahada futbolumuzu oynayacağız. Kazansak da kaybetsek de alnımız ak bir şekilde çıkacağız"

"İki takımı aynı yere koyarsanız, bu yanlışı herkes görür"

"Provokasyon çok kolay. Evet bir şey atmak doğru değil. Benim oyuncum orada yere yatsa maç oynanmazdı. Biz bunu da yaptırabilirdik. Ama bizim gayretimiz futbol oynamaktı. Niyetimiz gayrimeşru yollarla maçı kazanmak değildi. Yanlış yapanların yolunu kesmek yöneticilerin işidir. Görünen koy kılavuz istemez. İki takım içerisinde yanlışlık varsa ve iki takımı da aynı yere koyuyorsanız bu yanlışlığı herkes görür."

"Futbol seyircisiz oynansın kimse ceza almasın!"

"Ben Lyon'un baskıdan etkilenmediğini ve kazançlı çıktığını düşünüyorum. Bizim maçta başkanı, yöneticisi yaptıklarıyla zaten o ortamı hazırladı. Bastia'da ne oldu bilmiyorum. Sahada tribündeki olayların ev sahibinin kontrolünde olması gerekirken biz yarın oynanmayan maç için ceza aldık. Ben senin misafirinim misafir olduğum yerde ben hakeme de gözlemciye de aynı şeyi söyledim. Futbol adına ne varsa biz yapalım. Bak ne yaptı Lyon taraftar getirmedi oh ne güzel rahatlayacak. Ama böyle olacaksa biz de taraftar götürmeyelim hatta bütün maçlar seyircisiz oynansın dünya futbolunda kimse ceza almasın."

"Turu kaybedebiliriz ama oyuncuyu kaybetmek istemiyoruz"

"Caner ve Demba Ba böyle üst düzey maçta nasıl katkı verir merak ediyoruz. Demba ba kadroda yok ama Caner'in oynayıp oynayamama durumunda, Caner uzun zamandır oynamıyor. Biz maçı kazanmak için oyuncuyu kaybetmek istemiyoruz. Biz şampiyonluklar kaybedebiliriz, turu geçemeyebiliriz ama oyuncuyu da kaybetmemeliyiz. İyi niyetli çalışıyor zaten yeteneğini tartışmıyoruz o çalışıyor."

"Gol yedik ama golü kim attı?"

"Önümüze bir bomba koydular hadi etkilenme diyorsun. İlk maçta biz iyiydik hata yaptık rakip bize gol attı ama şimdi maçtan önce gol yedik ama golü kim attı bilmiyoruz. Lyon başkanı ne konuştu tribünde taraftarıyla ben bilmiyorum onu onlar bilir."

"Yarın Fransızlar sahaya bir şey atsa biz ne yapacağız?"

"Ortada alınan bir kara var ve bunun yansıması var. Yarın siz yenseniz de ceza alırsınız. Yani yarın 10 tane 100 tane Fransız bizim tribünde olsa ve sahaya bir şey atsa cezayı yine biz alacağız. Sapla samanı karıştırırsanız olacağı şey budur. Seyirciye ceza verilmeli, yapana ceza verilmeli. Siz hata yapana ceza vereceksiniz. Lyon'la aynı cezayı aldığımda ve maçtan önce açıklandığında ben bu cezanın samimi olduğunu düşünmüyorum. Ben kötü oynayıp rakip kazandıysa tebrik edeceksin. Ama haketmediğin bir olayla karşılaşırsan da bunu dile getireceksin."

"UEFA ve Lyon bize ceza verdi"

"Taraftarlarımız daha önce takıma nasıl destek oldularsa yine olsunlar. Lyon takımı misafirimizdir futbol sevgiye, dostluğa katkı yapmalı. Lyon başkanının söylediği doğru, akıllı adam ama biz de saf değiliz. İki takımın kararı doğru diyor evet Lyon bir takım, ikinci takım UEFA biz de üçüncü takımız. Ceza bize verildi."

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmek Lyon engelini aşmaya çalışacak Beşiktaş'ta tecrübeli savunmacı Dusko Tosic açıklamalar yaptı.

"Tarihi maçın hakkını vermek istiyoruz"

"Yarın çok önemli bir maça çıkıyoruz tarihi önemli bir maça çıkıyoruz. Bizim için, kulübümüz için, taraftarımız ve Türkiye için. Neler yapmalıyız ve neler yapmamalıyız bunu biliyoruz. Karşımızda iyi bir rakip var fakat iç sahada oynuyoruz ve 40 binin üzerinde taraftarımızla bu maçın hakkını vermek istiyoruz."

"Geniş bir kadroya sahibiz"

"Marcelo çok önemli oyuncu ama bizim kadromuz geniş bir kadro ve sahaya çıkan her oyuncu elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak."

"Maç 90 dakika ve golü ikinci devrede bulabiliriz"

"Lyon hücumda çabuk oyuncuları var ama biz onları durdurabileceğimizi biliyoruz maç 90 dakika ve golü ikinci yarıda da bulabiliriz. hocamız bize ne olacağını anlatıyor ve bunun için çaba göstereceğiz."