Güney Afrika: 0 - Senegal: 2

Afrika Elemeleri 3. Tur D Grubu maçında Güney Afrika ile karşılaşan Senegal, rakibini Diafra Sakho ve Mkhize'nin kendi kalesine attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Maça hızlı başlayan Senegal, 12. ve 38. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Bu goller aynı zamanda maçın da skorunu belirleyen goller oldu.

Eski Fenerbahçeli Moussa Sow ve Galatasaray forması giyen Badou NDiaye maçı yedek kulübesinde tamamladı. Güney Afrika'yı 2-0 mağlup eden Senegal, 11 puanla grubu ilk sırada tamamladı. Güney Afrika ise 4 puanda ve son sırada kaldı.