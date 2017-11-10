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Güney Afrika: 0 - Senegal: 2

Güney Afrika'yı 2-0 geçen Senegal, Dünya Kupası biletini kaptı ve Rusya'daki finallerde olmaya hak kazandı

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Afrika Elemeleri 3. Tur D Grubu maçında Güney Afrika ile karşılaşan Senegal, rakibini Diafra Sakho ve Mkhize'nin kendi kalesine attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Maça hızlı başlayan Senegal, 12. ve 38. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Bu goller aynı zamanda maçın da skorunu belirleyen goller oldu.

Eski Fenerbahçeli Moussa Sow ve Galatasaray forması giyen Badou NDiaye maçı yedek kulübesinde tamamladı. Güney Afrika'yı 2-0 mağlup eden Senegal, 11 puanla grubu ilk sırada tamamladı. Güney Afrika ise 4 puanda ve son sırada kaldı. 

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