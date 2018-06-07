Güney Amerika basınına göre Abel Hernandez ve Joel Campbell Galatasaray'da
Güney Amerika basını, G.Saray'ın Joel Campbell'la anlaştığını duyurdu İngilizler ise Abel Hernandez'in Sarı-Kırmızılılar'dan teklif aldığını yazdı.
Transferde bonservisi elinde olan isimlere yönelen Galatasaray'da gündem ısınıyor...
Sarı-Kırmızılılar'ı çok yakından ilgilendiren iki gelişme yaşandı. Güney Amerika basınına göre Arsenal'le sözleşmesi sona eren Joel Campbell, Galatasaray'la her konuda anlaşma sağladı. Kosta Rikalı kanat-forvet, Terim'in çok istediği isimlerden birisiydi.
10 MAÇTA OYNADI AMA 8 GOL ATTI
İkinci iddia ise İngiltere'den geldi... Cimbom'un Championship ekiplerinden Hull City ile sözleşmesi biten forvet oyuncusu Abel Hernandez'e resmi teklif yaptığı belirtildi.
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon yalnızca 10 maçta forma giyen Uruguaylı forvet buna rağmen 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 1.87 boyundaki Abel Hernandez sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanıyor..
MUSLERA'NIN ÇOK YAKIN ARKADAŞI
Hernandez'in transferinde milli takımdan yakın arkadaşı Muslera'nın da devreye gireceği belirtiliyor... Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki forvete İtalya ve İspanya'dan birçok teklif olduğu belirtiliyor.
(Takvim)
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