Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Güney Amerika basınına göre Abel Hernandez ve Joel Campbell Galatasaray'da

Güney Amerika basını, G.Saray'ın Joel Campbell'la anlaştığını duyurdu İngilizler ise Abel Hernandez'in Sarı-Kırmızılılar'dan teklif aldığını yazdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Transferde bonservisi elinde olan isimlere yönelen Galatasaray'da gündem ısınıyor... 

Sarı-Kırmızılılar'ı çok yakından ilgilendiren iki gelişme yaşandı. Güney Amerika basınına göre Arsenal'le sözleşmesi sona eren Joel Campbell, Galatasaray'la her konuda anlaşma sağladı. Kosta Rikalı kanat-forvet, Terim'in çok istediği isimlerden birisiydi.

10 MAÇTA OYNADI AMA 8 GOL ATTI

İkinci iddia ise İngiltere'den geldi... Cimbom'un Championship ekiplerinden Hull City ile sözleşmesi biten forvet oyuncusu Abel Hernandez'e resmi teklif yaptığı belirtildi. 

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon yalnızca 10 maçta forma giyen Uruguaylı forvet buna rağmen 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 1.87 boyundaki Abel Hernandez sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanıyor..

MUSLERA'NIN ÇOK YAKIN ARKADAŞI

Hernandez'in transferinde milli takımdan yakın arkadaşı Muslera'nın da devreye gireceği belirtiliyor... Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki forvete İtalya ve İspanya'dan birçok teklif olduğu belirtiliyor.

(Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

O sahne bakın nerede çekilmiş?

O sahne bakın nerede çekilmiş?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA