Güney Amerika basınına göre Abel Hernandez ve Joel Campbell Galatasaray'da

Transferde bonservisi elinde olan isimlere yönelen Galatasaray'da gündem ısınıyor...

Sarı-Kırmızılılar'ı çok yakından ilgilendiren iki gelişme yaşandı. Güney Amerika basınına göre Arsenal'le sözleşmesi sona eren Joel Campbell, Galatasaray'la her konuda anlaşma sağladı. Kosta Rikalı kanat-forvet, Terim'in çok istediği isimlerden birisiydi.

10 MAÇTA OYNADI AMA 8 GOL ATTI

İkinci iddia ise İngiltere'den geldi... Cimbom'un Championship ekiplerinden Hull City ile sözleşmesi biten forvet oyuncusu Abel Hernandez'e resmi teklif yaptığı belirtildi.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon yalnızca 10 maçta forma giyen Uruguaylı forvet buna rağmen 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 1.87 boyundaki Abel Hernandez sol ayağını çok etkili bir şekilde kullanıyor..

MUSLERA'NIN ÇOK YAKIN ARKADAŞI

Hernandez'in transferinde milli takımdan yakın arkadaşı Muslera'nın da devreye gireceği belirtiliyor... Bonservisi elinde olan 27 yaşındaki forvete İtalya ve İspanya'dan birçok teklif olduğu belirtiliyor.

(Takvim)