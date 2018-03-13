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Güney Koreli Heung-Min Son askere çağrıldı

Premier Lig'de bu sezon Tottenham'ın en forma oyuncusu olan Güney Koreli Heung-Min Son askere çağrıldı.

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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın en formda oyuncusu olan Heung-Min Son büyük bir şokla karşı karşıya kaldı. Ülkesi tarafından askere çağrılan Son'un kariyeri tehlikeye girdi.

2 yıl askerlik yapabilir

Güney Kore'de zorunlu olan askerlik 2 yıl yapılıyor. En formda çağını yaşayan Son'un askere gitmesi durumunda kariyeri adeta yerle bir olacak.

Gitmezse hapis cezası var

Heung-Min'in en az 21 ay askerik yapması gerekiyor. Eğer Güney Koreli yıldız görevini yapmazsa yasalara göre hapis cezası alacak. 

Son'un tek şansı madalya kazanmak

Son şuan itibariyle askere gitmek zorunda. Fakat hala gitmemek için bir şansı bulunuyor. Güney Kore yasalarına göre Olimpiyatlar'da veya Asya Oyunları'nda madalya kazanan futbolcular ayrıcalık kazanıp istemezlerse askere gitmiyor. Fakat şuan için Son'un herhangi bir milli madalyası yok. Güney Koreli yıldızın tek şansı ise Ağustos ayında yapılacak Asya Oyunları'nda bir madalya kazanmak. 

Güney Kore'deki askerlik problemi nedeniyle futbolcular ve sanatçılar değişik yollara başvuruyor. Örneği pop şarkıcısı Yoo Seung Jun, Amerikan vatandaşlığına geçerek askerlik görevini yapmak zorunda kalmamıştı. 

(Skorer)

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