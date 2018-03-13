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Güntekin Onay: Dybala, Coutinho var mı başka? Para yetmez bunlara bir tek bu Talisca var

Ünlü spor adamı ve Teknik Direktör Önder Özen, Bein Sports'ta ki programında Güntekin Onay ile beraber Talisca'nın Brezilya Milli Takımı'na seçilmesiyle alakalı görüşlerini bildirdiler.

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Önder Özen, Bein Sports'ta Güntekin Onay ile beraber Talisca'nın Brezilya milli takıma seçilmesi hakkında açıklamalarda bulundular.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR İFTİHAR EDİYORLAR

"Beşiktaş'lı taraftarlar, kendi evladı gibi gördüğü Talisca'yı dünya kupasına görecekleri için iftihar ediyorlar. Beşiktaş, benim bildiğim eğer opsiyon tarihini geçirmeden 21 milyon euro'yu taahhüt ederse, oyuncunun sahibi olabiliyor"

'DEVRİM OLUR''

"Beşiktaş, Talisca'yı alırsa devrimi olur, kurtuluşu olur bu. Beşiktaş, icra dosyalarından geldi bugünlere. Elinde böyle bir fırsat var, bu oyuncu altın yumurtlar. Bu oyuncunun yeni menajeri Jorge Mendes. Kontratını yapacağı oyuncunun prezentasyon kabiliyeti dünyanın en iyisidir. Oyuncu daha 23 yaşında. Dünya kupasına gitti. Bir tane frikikten yapıştırdı golü, Ne olacak? Ne konuşacağız? Oldu, 55'lik, 60'lık!"

ŞU AN 21 MİLYONSA REELİ 30 MİLYON 

"Premier lig takımlarının, her birinin ikinci forvet ihtiyacı var. Kaç tane aday var? Dybala, Coutinho var mı başka? Para yetmez bunlara. Bir tek bu çocuk (Talisca) var. Borç yiğidin kamçcısıdır, ben hayatımda kredi çekmedim. Ancak şu konuda açıkça söylüyorum, oyuncu değerli, şu an piyasa değeri Beşiktaş'ın yaptığı kontratın çok üzerinde. Değeri şu an 21 milyonsa, oyuncunun reel değeri 30 milyon euro"

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