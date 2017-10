Güntekin Onay: Şenol Güneş Adriano'yu oynatacak

Ünlü spor yazarı Güntekin Onay, Devler Ligi'nde ilk iki maçını da kazanan Beşiktaş'ın bugün Monaco'da alacağı bir beraberliğin dahi harika olacağı görüşünde

Monaco, savunmada problem yaşayan bir ekip. Tecrübesi ve teknik kalitesiyle Avrupa’da hemen her maçta kolay gol bulabilen bir Beşiktaş var. Bu akşam önemli olan rakibe geniş alanlar bırakmamak...

ŞUNU kabul etmek gerekir ki Beşiktaş ligde iyi futbol oynamıyor ve çalkantılı bir dönemden geçiyor. Ancak Şampiyonlar Ligi’nde daha yüksek konsantrasyonla iki maçın sonnuda zirvede. Bundan sonra Devler Ligi’nde güçlü oyunlar kadar, hesap-kitap ve strateji de önemli. Çünkü Beşiktaş’ın yendiği iki ekip Porto ve Leipzig birbirleriyle oynayacak. Bu durumda Beşiktaş’ın Monaco’yu da grupta devreye sokmaması için oynanacak iki maçta iki beraberlik alması dahi yeterli olabilir. Bu durumda Monaco, Beşiktaş’a yaklaşamaz. İkili averajda da ilk maçlar itibariyle Leipzig ve Porto’ya kurulan bir üstünlük var. Bugünkü maçta tabii ki hedef kazanmak olmalı. Ama beraberlik dahi harika olur.

TEMPOYU BELİRLEMELİYİZ

MONACO geçen yıl şampiyon olan kadrosundan çok değerli 4 oyuncusunu yitirdi. Ancak yine de teknik kapasitesi yüksek ve hızlı bir takım. Kanatlarda oynayan Lopes ve Lemar, dikkat edilmesi gereken oyuncular. Falcao, kariyerinin en parlak sezonlarından birini yaşıyor ve çok kurnaz bir golcü. Jovetic oynarsa her an her şeyi yapabilir. Özellikle de duran toplarda hava hakimiyetiyle Glik büyük bir silah. Kendi yüksek tempolu oyununu tutturabilirse Monaco çok tehlikeli olabilir. Kabul etmek gerekir ki bizden daha hızlılar. O yüzden Beşiktaş’ın tempoyu kendi ayarlaması ve topa hakim olması şart.

TAKIM savunmasında problem yaşayan bir ekip. Orta sahası teknik ve yetenekli ama çok sert değil. Bu durum Beşiktaş’ın işine gelecektir. Ayrıca Monaco 2 maçta 1 puanda kaldığı için büyük bir baskı altında olacak. Bu maçı kazanmak zorundalar. Beşiktaş bu durumu lehine çevirebilir.

ADRIANO OYNAYABİLİR

CANER önemli bir hücum oyuncusu. Ancak savunmada yardıma ihtiyacı var. Teknik direktör Şenol Güneş bu maçta Adriano’yu tercih edecektir. Şampiyonlar Ligi’nde herkes oynatmamaktan ziyade oynamayı düşündüğü için Beşiktaş’a daha uygun bir anlayış var. Tecrübesi ve teknik kalitesiyle Avrupa’da hemen her maçta kolay gol bulabilen bir Beşiktaş var. Bu akşam önemli olan savunmada iyi yardımlaşmak ve Monaco’ya istediği alanları vermemek. Defansta problem yaşamazsak bu akşam istediğimizi alırız. Yeter ki bireysel hata yapmayalım ve Monaco’ya geniş alanlar bırakmayalım.