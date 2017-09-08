Güntekin Onay: Simeone, Emre Belözoğlu'nu kilosu yüzünden takıma almadı

beİN Sports’un yorumcusu Güntekin Onay, 36 yaşına gelmesine rağmen oynadığı futbolla herkesi kendisine hayran bırakan Emre Belözoğlu ile ilgili ilginç bir anıyı canlı yayında anlattı.

İşte Güntekin Onay’ın o anısı;

“Emre, Atletico Madrid’e transfer oluyor ve yazın Kuzey İtalya’da kendisine bakmış, idman yapmış, kilo vermiş ve hazır bir şekilde kampa gidiyor. Hem mental hem fiziksel olarak. Testler yapılıyor, Simeone odasına çağırıyor, test sonuçlarını gösteriyor ve ‘3 kilo vermeden adımını atamazsın’ diyor. Ona rağmen hala kilolu buluyor. Emre ‘İtalya’da İngiltere’de çok şey öğrendim ama en çoğunu da Atletico Madrid’de öğrendim’ diyor. Yediğime içtiğime, kiloma her şeyime dikkat ediyorum bu yüzden 36 yaşında hala bu kadar iyi durumda”