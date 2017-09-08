Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Güntekin Onay: Simeone, Emre Belözoğlu'nu kilosu yüzünden takıma almadı

Yorumcu Güntekin Onay, Emre Belözoğlu'nun Atletico Madrid'de forma giydiği dönemde teknik direktör Diego Simeone ile yaşadığı bir diyaloğu paylaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

beİN Sports’un yorumcusu Güntekin Onay, 36 yaşına gelmesine rağmen oynadığı futbolla herkesi kendisine hayran bırakan Emre Belözoğlu ile ilgili ilginç bir anıyı canlı yayında anlattı.

İşte Güntekin Onay’ın o anısı;

“Emre, Atletico Madrid’e transfer oluyor ve yazın Kuzey İtalya’da kendisine bakmış, idman yapmış, kilo vermiş ve hazır bir şekilde kampa gidiyor. Hem mental hem fiziksel olarak. Testler yapılıyor, Simeone odasına çağırıyor, test sonuçlarını gösteriyor ve ‘3 kilo vermeden adımını atamazsın’ diyor. Ona rağmen hala kilolu buluyor. Emre ‘İtalya’da İngiltere’de çok şey öğrendim ama en çoğunu da Atletico Madrid’de öğrendim’ diyor. Yediğime içtiğime, kiloma her şeyime dikkat ediyorum bu yüzden 36 yaşında hala bu kadar iyi durumda”

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
THY 'Uçuş Korkusunu Yenme' programı' sunuyor

THY 'Uçuş Korkusunu Yenme' programı' sunuyor

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA