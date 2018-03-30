Güntekin Onay'dan Anderson Talisca eleştirisi: Büyük maçlarda yok

Güntekin Onay’ın Anderson Talisca’yla ilgili yaptığı yorumlar şu şekilde:

"Talisca çok yetenekli ve özel bir oyuncu. Brezilya milli takımına çağrıldı. Gerçi oynamadı ama genç yaşına rağmen gelecek vaat eden bir oyuncu. Fakat Başakşehir maçında gol attı mı? Asist yaptı mı? Hayır! 4 yıldızlı bir oyunda 2 tane şut var. 4 yıldızlı futbol oynamış, gol atmadığı halde. Talisca, her atmadığı gol sayısı 1 yıldız. Talisca oyunda hiç yok ama orta saha yardımlaşması, arkadaşlarına bütünlük göstermesi, sorumluluk alması ve oyunun içinde olması, bunların hiçbirinde yok. Talisca'nın gol atmadığı maçlarda da üst düzey bir oyun oynamadı. Bir forvet oyuncusu gol atmalı ve iyi oyun oynamalı. Tabela yapıyor ama oyunda yok. Oyunda olması gerekli. Beşiktaş'ın iki tane maçı var. Bu sezon içeride Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını son derece iyi oynadı Beşiktaş ama ikisinde de Talisca yok."