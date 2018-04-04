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Günü çift antrenmanla tamamlayan Bursaspor'da Pablo Martin Batalla ikinci idmanda dinlendirildi

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 8 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci çalışması, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan, dar alanda yapılan kontrol-pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-beyazlılarda sakatlığı süren John Bostock, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışırken, takım kaptanı Pablo Martin Batalla da ikinci idmanda dinlendirildi.

Bursaspor, yarın öğleden sonra yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.

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