Günün at yarışı tahminleri 27 Aralık altılı tahminleri

27 Aralık altılı tahminleri arasında neler var? Günün at yarışı tahminlerini altılı ganyan sevenler tahmin ediyor. 27 Aralık Bursa ve 27 Aralık Kocaeli at yarışı tahminleri haberimizde bulunuyor. TJK TV’den canlı yayınlanan at yarışları ilgiyle takip ediliyor. Bursa’daki altılı ganyan 14:30’ta başlayacak. Kocaeli’deki altılı ganyan ise saat 18:30’ta başlayacak. At yarışı, yarış müessesesinin çıkardığı resmi programa göre oynatılan müşterek bir bahis oyunudur. At yarışlarına ait sonuçların tahmin edilmesi üzerine oynatılan, hasılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bir oyundur.

BURSA KOŞUSU (27 ARALIK)

1.Ayak: 3 yaşlı Arapların koşacağı bu ayakla birlikte altılı ganyan mücadelesi başlayacak. 1200 kum pistte yapılacak koşuda favori atlar Akçaağa ve İsmi Yiğit. Plase olarak Çikolatalı ve Tarantula’da bu ayakta dikkate değer atlar olarak göze çarpıyor. Karaşehrazat’ın sürpriz yapabilme ihtimalini de gözden kaçırmamak gerekiyor.

2.Ayak: 4 ve yukarı Arapların koşusu 1400 metre kum pistte yapılacak. Bursa koşusunun en zor ayaklarından birisi bu ayak. Bu ayakta kuponun geniş tutulmasında fayda bulunuyor. Murtecizcan, Elmasın Kızı, Tiraje ve Selayatlı’nın yanı sıra Kolaçan ve Zilli’ye dikkat etmek gerekiyor.

3.Ayak: 3 yaşlı Arapların 1400 kumdaki mücadelesinde iki at öne çıkıyor. Oltacı veya Rusdamat’ın öne çıktığı yarışta risk almayı sevenler Binbir’i de tek geçebilir.

4.Ayak: 3 yaşlı İngilizlerin 1800 kum pistinde yapacağı yarışta New Transatlantic favori olarak göze çarpıyor. Dilzar’ın da sürpriz yapma olasılığını gözden kaçırmamak gerekiyor.

5.Ayak: 3 yaşlı Arapların 1200 kumdaki yarışı nefes kesecek. Bu ayakta Tekmutlu, Gümüşkuşak ve İlbüke’nin öne çıktığını belirtmekte fayda var. Onurkaanoğlu’nun bir sürpriz yapması da olası.

6.Ayak: 2000 metrelik kum pistinde 3 ve yukarı İngilizlerin yarışında formda at Arpello dikkat çekiyor. Geniş kuponlarda Wembley Fırtınası ve Dilbar’a da dikkat etmek gerekiyor.

KOCAELİ KOŞUSU (27 ARALIK)

1.Ayak: 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum pistindeki koşusunda, Lady Carina ve Wow So Cool öne çıkan atlar. Kuponu geniş tutmak isteyenlerin Sinkızı’na da yer vermesi gerekiyor.

2.Ayak: 2000 metre kum pistinde yapılacak 3 yaş ve yukarı İngilizlerin koşusunda, King Burak ve Day King formlarıyla dikkat çekiyor. Her ne kadar son dönemde formda olmasa da Atletico’ya da dikkat etmek gerekiyor.

3.Ayak: Bu ayakta ilk başta göze çarpan at Ak Diamond. Son 3 yarışın ikisini kazanan Ak Diamond tek geçilebilecek atlardan birisi. Ancak American Billion ve Royal Cappucino da bu yarışın iddialı atların başında geliyor.

4.Ayak: 2 yaşlı İngiliz atlarının 1400 metre kum pistinde yapacakları koşuda Aslan Adam, Gönül Kırmaz ve Brave Azur form durumlarıyla dikkat çekiyor.

5.Ayak: 2000 metre kum pistinde 4 yaş ve yukarı Arapların koşusunda; Işkınat, Koralay ve Doğuhan’a yer vermek gerekiyor. Beratbey de en dış kulvardan gelerek bir sürpriz yapabilir.

6. Ayak: Günün son koşusunda Gülbeşir, Kula, Tutarlı ve Umut Reis’in ön plana çıktığı göze çarpıyor. Sürpriz arayanlar ise Lüfer’i deneyebilir.

AT YARIŞI NASIL OYNANIR?

Ganyan bayiinde işaretlenecek kuponlar boş olarak bulunur. Kupona baktığımızda 7 sütun, 24'er tane de rakam görürüz. 7 tane 1'den 24'e kadar sütun vardır, yan yana. Altılı ganyan oynayacağımız zaman 6G'yi işaretliyoruz. Kuponun üzerinde yer alan şehir bilgisini de koşu hangi şehirde oynanıyorsa, işaretliyoruz. Misli oynayacaksak, bu misliyi de ayrıca işaretlemek gerekiyor. Son aşamada sıra bahis yapmaya gelir.

Altılı ganyanda bizi 1'den 6'ya kadar olan sütun ilgilendiriyor. Burada da 1'den 24'e kadar rakamlar var ama bizim için önemli olan ise altılı ganyanın o ayağında kaç atın koştuğu. Örneğin, ilgili ayakta 8 at koşuyorsa, bizi 1'den 24'e kadar olan kısım değil, 1'den 8'e kadar olan kısım ilgilendirir.

Tercihimizi bir ayak için 1 ile 8 arasında yapıyoruz. İstersek, o ayağı riskli görüyorsak birden fazla at ya da 8 atın tümünü de seçebiliriz. Ancak ekürilerden sadece 1'ini işaretlememiz yeterlidir. Bu anlamda kupon yaparken fazla para ödememize gerek yoktur.

Bütün ayakları doldurduktan sonra, her ayağa kaç at yazdıysak, atları birbiri ile çarpmamız gerekiyor. Örneğin, 1. ayağa 1, 2. ayağa 2, 3. ayağa 3 tane at yazdıysak; 4'e 4, 5'e 5, 6'ya da 6 yazdık diyelim, bu durumda, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sayılarının hepsini birbiri ile çarpmamız gerekir. 6x5x4x3x2x1 dediğimizde, 720 sayısı karşımıza çıkar. Altılı ganyanın İstanbul, Ankara ve İzmir'de birim fiyatı 5 kuruştur. (0,50TL) Bu rakam ile 720'yi çarptığımızda kupon için ödememiz gereken ücret olan 36TL'ye ulaşırız. Örneğin, 6 at geçtiğimiz yeri tek ata düşürürsek meblağ 6'da 1'e düşer. Bu durumda kupon 6TL eder.