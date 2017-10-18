Günün bomba haberi! 'Onu yerinden oynatmadan hiçbir kulübe imza atmam'

Ersun Yanal’la yollarını ayırdıktan sonra Fatih Terim’le birkaç kez görüşen, fakat tecrübeli teknik adamı ikna edemeyen Trabzonspor, Rıza Çalımbay’la anlaşmaya vardı. Muharrem Usta’nın Londra’da olması sebebiyle görüşmeleri telefonla yürüten başkanın Fatih Terim’le kurduğu temaslardan sonuç alamadığı belirtilirken, Terim’in bordo mavili kulübü, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve alacağı tazminat konusu yüzünden reddettiği iddia edildi. ‘Tazminatımı almadan hiçbir kulüple masaya oturmam’ dediği anlaşılan deneyimli çalıştırıcının Yıldırım Demirören’e karşı tavır aldığı ifade edilirken, Fatih Terim’in özellikle tazminat konusuna kafayı bir hayli taktığı öğrenildi.

İşte Fatih Terim’in başkan Muharrem Usta’ya sarfettiği iddia edilen o sözler...

Trabzonspor gibi bir camianın beni istemesi tercih etmesi çok güzel bir şey, teşekkür ediyorum ama benim TFF ile yaşadığım bazı problemlerim var. Tazminat konusu aslında benim için çok önemli değil fakat bana sergilenen tavır ve tutum hiç hoş değildi. Bir gün önce ‘Hocam seninle yolumuza devam ediyoruz’ dediler ertesi gün görevime son verdiler. Tüm bu yaşananlardan sonra şimdi de tazminatımı vermemek için çeşitli yollar deniyorlar. Ben bu tazminatı almadan hiçbir kulübe imza atmayacağım, daha önce de birkaç kulüpten teklif aldım fakat onlara da teşekkür edip geri çevirdim, bu iş artık benim için gurur meselesi oldu. Başkan Yıldırım Demirören’i yerinden oynatmadan takım çalıştırmayacağım.