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Mehmet Ekici'yi kadro dışı bırakan Trabzonspor yönetimi değil Fikret Orman

Fenerbahçe'ye imza atmak için kadro dışı kalmayı göze alan Mehmet Ekici hakkındaki kararı Trabzonspor yönetimi değil, Fikret Orman'ın verdiği iddia edildi.

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Mehmet Ekici konusu belirsizliğini korurken, ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Trabzon’un gözden çıkardığı Ekici’nin ilk adresi bilindiği gibi Fenerbahçe'ydi. Ancak devreye giren Beşiktaş, Bordo-Mavili kulüple el sıkışıp 200 bin Euro’ya Olcay Şahan’ı verip Mehmet Ekici’nin bonservisini almıştı. 

BEŞİKTAŞ MEHMET EKİCİ BAŞKA BİR TAKIMA GİTMESİN DİYE...

Siyah-Beyazlılar, deneyimli oyuncunun devre arasında başka takımlara gitmemesi için de yapılan sözleşmeye 2 milyon Euro’luk bir madde koydurdu.  Fenerbahçe’den başka yerde oynamak istemediğini söyleyen Ekici ise en sonunda kadro dışı bırakıldı. Bu kararın arkasında ise yalnızca Trabzon başkanı Muharrem Usta’nın olmadığı ortaya çıktı. 

"MEHMET EKİCİ'Yİ NE YAPALIM?"

Habertürk'ün haberine göre; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Usta’nın bir araya gelip ortak bir karara imza attıkları öğrenildi.  Usta’nın “Yaptığımız anlaşmanın arkasındayız ancak Mehmet size gelmek istemiyor. Ne yapmayı önerirsiniz, görüşünüz önemli çünkü hak sizin” dedi.

"BENCE KADRO DIŞI BIRAKALIM!"

Orman da, “Mehmet’i zaten sezon sonu için istiyorduk, ama oyuncu gelmek istemiyor. O zaman sonuçlarına katlanır. Kendisi zor olanı seçti. Bence kadro dışı bırakalım” deyince Mehmet Ekici süresiz kadro dışı kaldı.

Mehmet Ekici'nin Trabzonspor'a yaptığı çıkış sosyal medyayı sallamıştı.
 
Ekici şunları söylemişti: "Beni kadro dışı da bıraksanız, Ofspor’a da kiralasanız Beşiktaş’a imza atmayacağım. Gerekirse sezon sonuna kadar bekler Fenerbahçe’ye imzalarım."
 
2014-2015 sezonu öncesinde Almanya'nın Werder Bremen takımından 1,5 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan 26 yaşındaki orta alan oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

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