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Galatasaray U21-Fenerbahçe U21: 0-2

U21 derbisinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı Florya'da 2-0 mağlup etti.

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Fenerbahçe U21 Takımı, ligin 28. hafta maçında Galatasaray U21 takımına konuk oldu.
 
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan derbiyi ilk yarı bulduğu gollerle 2-0 kazanan Fenerbahçe, 69 puanla liderliğini sürdürdü. Sarı kırmızılı ekip ise 47 puanda kaldı. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri Çağrı Giritlioğlu ile Yusuf Tantan (K.K) kaydetti.    
 
Savaş Polat'tan G.Saraylıları kızdıracak paylaşım
 
Fenerbahçe A Takım kadrosunda yer alan ancak zaman zaman U21 forması da giyen Savaş Polat, galibiyetin ardından Instagramdan bir fotoğraf paylaştı. Genç oyuncu paylaşımında 23 Nisan'ı kutladı ve "Ne çektiniz be" yazarak göndermede bulundu.

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